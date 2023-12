Krakowscy policjanci rozbili grupę przestępczą organizującą nielegalne gry hazardowe

Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj

Policjanci z Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie w ramach prowadzonych działań pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie zgromadzili materiały, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która od 2019 roku do grudnia 2023 roku zajmowała się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Według ustaleń śledczych członkowie grupy przestępczej byli w posiadaniu i użytkowali nie mniej niż 100 automatów do nielegalnych gier hazardowych.