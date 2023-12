Bo pomagać warto zawsze Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie otrzymała podziękowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. Od wielu lat wraz z mężem bezinteresownie wspierają dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Policjantka z augustowskiej komendy razem z mężem od kilku lat angażują się w pomoc Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. Wspierają rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka organizując najpotrzebniejsze rzeczy jak ubrania, zabawki czy kosmetyki. Małżeństwo jest w stałym kontakcie z organizacją i najczęściej dostają informację o sprawach pilnych. Jak mówi Pani Agata "w sytuacji jak jest nagła akcja, że na już trzeba, bo dziecko zostało zabrane od rodziców tak jak stało czy cały dobytek rodziny spłonął, to wszystko organizują sami". Wielokrotnie zbierają to co mają w domu, dzwonią po rodzinie i znajomych, organizują wśród nich zbiórki. Oprócz tego małżeństwo bierze czynny udział w imprezach charytatywnych. Uwielbiają biegać i łączą to z pomocą dla innych. Pomagamy i chronimy nie tylko w służbie.