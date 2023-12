Betlejemskie Światełko Pokoju Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj Światełko Betlejemskie płonie w słupskiej Szkole Policji. Jak co roku przekazali je harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. Druhowie ze Hufca ZHP Ziemi Słupskiej od wielu lat w okresie Bożego Narodzenia odwiedzają Szkołę, przynosząc Betlejemskie Światełko Pokoju zapalone w grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

W tym roku przesłanie towarzyszące akcji to hasło „Czyńmy pokój”. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na słowacko-polskiej granicy w Łysej Polanie (w tym roku odbyło się to 10 grudnia). Polscy harcerze przekazują je skautom w Niemczech, Szwecji, Litwy , Białorusi i Ukrainy.

Betlejemskie Światełko Pokoju jest ustawione w dyżurce przy głównej bramie wjazdowej do Szkoły od strony ulicy Kilińskiego. Płonąć tam będzie do końca Świąt Bożego Narodzenia.