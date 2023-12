Areszt dla trzech mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 19.12.2023 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie trzech mężczyzn, podejrzanych o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Policjanci z wydziału kryminalnego z rzeszowskiej komendy zabezpieczyli u nich blisko 8 kg suszu roślinnego oraz mefedron. Dwóch 35-latków i 34-latek usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy uzyskali informację, że mieszkaniec Rzeszowa, w miejscu swojego zamieszkania, może posiadać substancje zabronione. Funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. We wtorek, pojechali do domu 35-latka i potwierdzili informację. W miejscu jego zamieszkania zabezpieczyli susz roślinny. Mężczyzna został zatrzymany.

W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że w ten proceder mogą być zamieszani jeszcze dwaj mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, w wieku 34 i 35 lat. Funkcjonariusze pojechali do ich domu. Podczas przeszukania, znaleźli i zabezpieczyli susz roślinny oraz białą substancję. Obaj zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Wstępne badania wykazały, że zabezpieczone substancje to marihuana i mefedron. Łącznie zabezpieczyli blisko 8 kg suszu roślinnego oraz 0,74 g mefedronu.

Rzeszowscy policjanci, przesłali akta postępowania do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, prokurator ogłosił im zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste oraz mefedronu.