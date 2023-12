Odpowie za zabójstwo Data publikacji 19.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi już następnego dnia po zgłoszeniu, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo konkubiny. 39-letnia kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń, zadanych nożem. Zatrzymany 41-latek był już w przeszłości notowany, teraz odpowie za zabójstwo, co zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie został tymczasowo aresztowany.

W czwartek, 14 grudnia 2023 roku policjanci otrzymali informację o zwłokach mogących znajdować się w jednym z mieszkań bloku przy ulicy Batalionów Chłopskich. Według zgłaszającej wskazywał na to nieprzyjemny zapach oraz brak reakcji sąsiadki na pukanie do drzwi. Niestety funkcjonariusze wkrótce potwierdzili te tragiczne przypuszczenia.

Na miejscu zdarzenia działania podjęli prokurator, biegły z zakresu medycyny sądowej oraz zespół policyjnych specjalistów, którzy po oględzinach zwłok, miejsca zdarzenia i zabezpieczeniu śladów oraz rozpytaniu świadków zajęli się ustaleniem okoliczności zgonu 39-latki. Policjanci pracujący nad tą sprawą, skrupulatnie i z dużym zaangażowaniem analizowali zebrane poszlaki, typując osoby, które mogły przyczynić się do zgonu kobiety. Jedną z osób podejrzewanych był jej 41-letni konkubent. Precyzyjna analiza zebranych materiałów pozwoliła śledczym na ustalenie rzeczywistego przebiegu tragicznego zdarzenia, do którego doszło pod koniec listopada tego roku. W przeddzień podejrzany spotkał się z ofiarą i wspólnie spożywali w jej mieszkaniu alkohol. W pewnej chwili doszło między nimi do kłótni, podczas której 41-latek zadał 39-latce kilka ciosów nożem doprowadzając do krwotoku i śmierci pokrzywdzonej.

Policjanci po ustaleniu miejsca pobytu sprawcy, 15 grudnia 2023 roku, po godzinie 18.00 zatrzymali go w mieszkaniu krewnej. Materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu zabójstwa. Za ten czyn może usłyszeć wyrok nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Dalsze czynności w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie prowadzą śledczy z III Komisariatu Policji w Łodzi.