Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 19.12.2023 Powrót Drukuj Na początku sierpnia znalezione zostały zwłoki 40-letniego bezdomnego mężczyzny. Opinia biegłych wskazała, że doszło do zabójstwa. Śledczy ustalili szczegółowo przebieg zdarzenia oraz podejrzanego o dokonanie zbrodni. Okazał się nim 35-letni mężczyzna, który w Prokuraturze Rejonowej Białystok - Południe usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego pozbawiania wolności.

Na początku sierpnia br. na jednym z parkingów w centrum Białegostoku w opuszczonym samochodzie zostały odnalezione zwłoki 40-letniego bezdomnego mężczyzny. Na numer alarmowy zadzwonił świadek, który przechodząc koło samochodu zobaczył, że w pojeździe leży oparty o szybę człowiek i nie reaguje. Okazało się, że bezdomny mężczyzna nie żyje.



Opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej wskazała, że doszło do zabójstwa. Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Ustalenia śledczych pozwoliły szczegółowo odtworzyć przebieg tej zbrodni oraz wskazać osobę podejrzaną o dokonanie tego czynu. Mundurowi ustalili, że bezdomny mężczyzna spożywał alkohol wspólnie z 35-letnim kolegą w stojącym na parkingu opuszczonym samochodzie. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni o pożyczone pieniądze. Nagle 35-latek zaczął dusić swoją ofiarę, a po chwili wyszedł z samochodu, pozostawiając ją na tylnym siedzeniu.



35-letniego białostoczanina policjanci wspólnie z funkcjonariuszem straży miejskiej zatrzymali w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej Białystok – Południe usłyszał zarzut zabójstwa, za które grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.



( KWP w Białymstoku / kp)