Stajnia, a w niej nielegalna fabryka tytoniu Data publikacji 19.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi i kontrterroryści, współdziałając z funkcjonariuszami KAS zatrzymali trzech mężczyzn i kobietę podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Przejęto ponad 20 ton liści tytoniu i ponad 1800 kilogramów krajanki tytoniowej.

10 grudnia 2023 roku policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, funkcjonariuszami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej dotarli do jednej z posesji w województwie wielkopolskim na terenie powiatu jarocińskiego. Funkcjonariusze podejrzewali, że jeden z dwóch budynków może skrywać przestępczy proceder. Do wytypowanej wcześniej stajni połączonej z pomieszczeniami mieszkalnymi weszli siłowo a widok jaki zastali potwierdził, że trafili w sedno. Na miejscu zabezpieczono ponad 20 ton liści tytoniu i ponad 1800 kilogramów krajanki tytoniowej. Łączna wartość uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa wyniosła ponad 14 milionów złotych z tytułu niezapłaconego podatku. Poddasze stajni skrywało także uruchomioną linię produkcyjną do obróbki liści tytoniu i pracujących przy niej 3 mężczyzn. 42, 48 i 50-latek zostali zatrzymani na gorącym uczynku i trafili do policyjnego aresztu. Ich los podzieliła także 32-letnia kobieta, przebywająca w pokoju na poddaszu stajni, u której znaleziono 30 gramów marihuany. Na miejscu funkcjonariusze przeszukali wszystkie pomieszczenia, zbierając dowody rzeczowe, towar został skonfiskowany, zabezpieczono także maszyny stanowiące nielegalną linię produkcyjną. Cała czwórka odpowie za uchylanie się od opodatkowania, a w związku z tym, że działali w zorganizowanej grupie przestępczej, może im grozić do 8 lat za kratami.

Kobiecie przedstawiono dodatkowo zarzut posiadania środków odurzających co według przepisów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzn 2-miesięczny tymczasowy areszt.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Dagmara Moscińska

Film Nielegalna_Fabryka_Tytoniu.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nielegalna_Fabryka_Tytoniu.mp4 (format mp4 - rozmiar 6.16 MB)