Białostocka policjantka złotą medalistką Mistrzostw Polski Seniorek w Boksie Olimpijskim Data publikacji 19.12.2023 Powrót Drukuj Starszy posterunkowy Patrycja Borys z białostockiej patrolówki została złotą medalistką Mistrzostw Polski Seniorek w Boksie Olimpijskim w wadze do 60 kg. Po zdobyciu tytułu została powołana do Kadry Narodowej w ramach przygotowań do turnieju eliminacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 roku.

W ubiegłym tygodniu w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Polski w Boksie Olimpijskim Seniorów i Seniorek. W zawodach wzięła udział policjantka z białostockiej patrolówki, starszy posterunkowy Patrycja Borys. W finale pokonała jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek w kraju, tym samym zdobywając złoty medal Mistrzostw Polski Seniorek w Boksie Olimpijskim. Po zdobyciu mistrzostwa Patrycja została powołana do Kadry Narodowej Kobiet w Boksie w ramach przygotowań do turnieju eliminacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 roku.



To nie pierwszy sukces białostockiej policjantki. Patrycja na swoim koncie ma już Mistrzostwo Europy w Boksie w 2018, a także pięć Mistrzostw Polski w latach 2015-2019. W międzyczasie zdobyła także srebro w Pucharze Świata w kickboxingu w formule Low Kick w kategorii wagowej do 65 kilogramów oraz brązowe medale na Mistrzostwach Europy w Boksie w latach 2015-2017.