W oczekiwaniu na pomoc schroniły się na drzewie

Jakiś czas temu wrocławscy policjanci otrzymali nietypowe zgłoszenie. Chodziło o dwie turystki, które zagubiły się na jednym ze szlaków góry Ślęża. Z uwagi na fakt, że zapadł zmrok, kobiety realnie obawiały się o swoje bezpieczeństwo. Postanowiły wejść zatem na jedno z drzew. Tam skutecznie nawiązały kontakt z policjantami, którzy rozmawiali z poszkodowanymi, aż do ich odnalezienia. Dzielne panie wykonywały instrukcje podawane przez dyżurnego z Komisariatu Policji w Sobótce. Na szczęście historia ta zakończyła się dla wszystkich pozytywnie.

Około 30 km na południowy zachód od Wrocławia wyrasta samotny Masyw Ślęży, będący najwyższym wzniesieniem Przedgórza Sudeckiego, porośnięty gęstwiną leśną, nierzadko znikający pod nawałami chmur. Nic dziwnego więc, że miejsce to stanowi istotną atrakcję dla turystów, którzy w celach rekreacyjnych licznie przybywają w ten rejon.



W jednym z piątkowych popołudni funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sobótce otrzymali zgłoszenie o tym, że dwie turystki zgubiły się na jednym ze szlaków. Nie potrafią znaleźć właściwej drogi, a z uwagi na panujący zmrok uznały, że najbezpieczniej będzie na drzewie.



Tam też oczekując na pomoc były w ciągłym kontakcie z dyżurnym miejscowej jednostki policji. Jego pomoc oraz instrukcje okazały się nieocenione w odnalezieniu kobiet. Przekazały one za pomocą aplikacji lokalizację, do której dokładnie skierowany został patrol oraz funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji z komendy wojewódzkiej.



Sytuacja, choć z perspektywy czytelnika może wydać się dość blacha, dla jej uczestników zapewne taką nie była. Zmrok w środku lasu masywu górskiego może być dość przerażający. Jednak zimna krew oraz odpowiednia reakcja służb spowodowała, że interwencja miała swoje szczęśliwe zakończenie. Około godziny 18:20 kobiety zauważone zostały przez policjantów, a znaki o swojej lokalizacji dawały latarką, którą co ważne miały przy sobie.



Pamiętajmy zatem o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wybierając się w góry sprawdźmy warunki pogodowe, weźmy pod uwagę czas potrzebny na pokonanie trasy i nie zapomnijmy zabrać za sobą latarki. Niezbędnym okazać może się naładowany telefon komórkowy, zapas picia oraz jedzenia.



( KWP we Wrocławiu / kp)