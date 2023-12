Nie bądź obojętny, reaguj, pomagaj na drodze!

Data publikacji 19.12.2023

Posterunkowa Kamila Batog z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pokazała, co to znaczy stanąć na wysokości zadania. W sytuacji, kiedy zagrożone było ludzkie życie, bez wahania ruszyła z pomocą. Policjantka, jadąc do służby uratowała kierowcę, który ucierpiał w zdarzeniu drogowym. 55-latek miał problemy z oddychaniem oraz uskarżał się na bóle w klatce piersiowej. Finalnie wyszedł z całej sytuacji bez szwanku. Każdy może zareagować jak Kamila. Po pierwsze nie nie bądź obojętny!