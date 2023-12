Podaruj prezent sobie i innym - jedź bezpiecznie

Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia, to czas wzmożonego ruchu. Wiele osób w tym czasie wyjeżdża by wypocząć lub spotkać się z rodzinami. Planując podróż pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie, niezależnie ile kilometrów mamy do pokonania.