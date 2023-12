Piękny gest dla lubuskich policjantów od 13-letniego Olivera Data publikacji 20.12.2023 Powrót Drukuj 13-letni Oliver ze spektrum autyzmu, jest ogromnym miłośnikiem policyjnej służby i wszystkich aspektów związanych z tą formacją mundurową. W październiku miał on okazję zwiedzić siedzibę Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy, którzy byli zachwyceni pozytywna postawą chłopca. Oliver nie zapomniał o swoich „niebieskich” przyjaciołach i przysłał im kartki świąteczne oraz piękne rysunki.

Uśmiech na twarzy dziecka to najpiękniejszy widok na świecie. Wiedzą o tym także lubuscy policjanci, którzy różnymi inicjatywami starają się uszczęśliwić najmłodszych mieszkańców naszego województwa. Jedną z wielu takich okazji mundurowi mieli w październiku, kiedy to przygotowali niespodziankę i zaprosili do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim 13-letniego Olivera ze spektrum autyzmu. Chłopiec jest ogromny fanem i miłośnikiem policyjnej służby, więc możliwość zobaczenia z bliska jak pracują stróże prawa, była dla niego niezwykle szczęśliwą chwilą.

I chociaż od października minęło już trochę czasu, to Oliver nie zapomniał o swoim „niebieskich” przyjaciołach i przygotował dla nich niezwykły prezent. Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektora Jarosława Pasterskiego przysłał on bowiem świąteczne kartki, w których składa życzenia wszystkim policjantom. Pięknie przygotowane kartki to jednak nie wszystko, ponieważ 13-latek przysłał także wiele wspaniałych rysunków ukazujących różne działania realizowane przez lubuskich policjantów. Na pracach można dostrzec między innymi policjantów zatrzymujących niebezpiecznych przestępców, prowadzących poszukiwania z wykorzystaniem służbowego psa, patrolujących ulice miast, czy biorących udział w uroczystościach państwowych.

Niespodzianka jaką przygotował Oliver spowodowała wiele radości u lubuskich stróżów prawa, którzy wciąż pamiętają jak bardzo jest on pozytywną osobą. Policjanci dziękują 13-latkowi, życzą mu i jego rodzinie wszystkiego dobrego oraz mówią DO ZOBACZENIA!

młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim