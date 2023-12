Wspólnie dzielimy się dobrem Data publikacji 20.12.2023 Powrót Drukuj Już po raz siódmy policjanci zorganizowali zbiórkę na rzecz osób najbardziej potrzebujących angażując się w akcję ,,Przyjazna Zima”. Finał tej akcji odbył się w poniedziałek (18 grudnia), podczas którego policjanci i pracownicy Policji wspólnie z przedszkolakami oraz uczniami szkół przekazali pracownikom gorzowskiego Caritasu. Ci przed świętami Bożego Narodzenia obdarują najbardziej potrzebujących z powiatu gorzowskiego.

Jak co roku w charytatywną akcję „Przyjazna Zima” włączyli się gorzowscy policjanci, pracownicy Policji, a także przedszkolaki i uczniowie z placówek oświatowych powiatu gorzowskiego. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zebrać w znacznych ilościach odzież, środki czystości, ale przede wszystkim żywność. Te przedmioty zostaną poprzez pracowników gorzowskiego Caritasu przekazane przed świętami Bożego Narodzenia osobom najbardziej potrzebującym.

Budowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży to jedno z zadań, które w swojej codziennej służbie realizują policjanci. Takie przedsięwzięcia, jak akcja ,,Przyjazna Zima” od najmłodszych lat mogą uczyć empatii, wrażliwości na ludzką krzywdę, ale przede wszystkim tego że warto jest pomagać. W tym roku finał akcji miał miejsce w Przedszkolu w Baczynie, aby pokazać jak wielkie serca posiadają dzieci i ich rodzice. Słowa uznanie warto także skierować do młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim, Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim, Szkoły Podstawowej numer 10 w Gorzowie Wielkopolskim, a także dzieci z Przedszkola Miejskiego numer 17 w Gorzowie Wielkopolskim. Wychowankowie tych placówek bardzo zaangażowali się w tegoroczną zbiórkę, za co młodszy aspirant Marta Dyrda – Dudka w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim podziękowała i zachęciła do udziału w kolejnych, charytatywnych inicjatywach.

starszy posterunkowy Małgorzata Pikuła

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.27 MB)