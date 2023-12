Policjanci odnaleźli zaginioną 75-latkę, której groziło wychłodzenie Data publikacji 20.12.2023 Powrót Drukuj Sukcesem nowosolskich policjantów zakończyły się nocne poszukiwania zaginionej 75-latki. Funkcjonariusze po intensywnych poszukiwaniach odnaleźli kobietę, której dzięki szybko podjętym działaniom, już nic nie zagraża. W poszukiwaniach bardzo pomocne okazały się informacje od osoby zgłaszającej.

We wtorek (19 grudnia) około godziny 22 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 75-latki. Ze względu na nocną porę oraz niską temperaturę powietrza, życie i zdrowie kobiety były zagrożone. Dyżurny natychmiast przekazał tę informację dla wszystkich patroli. Zaalarmowani funkcjonariusze zebrali niezbędne do identyfikacji osoby dane i natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Działania były prowadzone na terenie całego miasta. Policjanci rozpytywali napotkane osoby, sprawdzali parki, skwery i inne miejsca ogólnodostępne. Próbowali także ustalić jak najwięcej informacji, które ułatwiłyby szybkie dotarcie do mieszkanki Nowej Soli. Do akcji skierowano również przewodnika z psem tropiącym. W nowosolskiej jednostce Policji ogłoszono alarm. Tak prowadzone poszukiwania po kilku godzinach przyniosły oczekiwany efekt. Bardzo pomocna okazała się również informacja od osoby zgłaszającej, która zadzwoniła na numer alarmowy. Na miejsce skierowano pogotowie ratunkowe. Lekarz podjął decyzję o przewiezieniu kobiety do szpitala w Nowej Soli, celem przeprowadzenia szczegółowych badań. Mundurowi są bardzo wdzięczni czujnemu mieszkańcowi, którego zaangażowanie było niezwykle pomocne w odnalezieniu zaginionej kobiety. Dzięki reakcji osoby zgłaszającej oraz ogromnemu zaangażowaniu policjantów, kobieta jest już pod opieką lekarzy. Informacja o zagrożeniu życia jest przez służby traktowana zawsze priorytetowo!



(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)