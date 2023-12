Piesi potrąceni na przejściach – policjanci wyjaśniają okoliczności wypadków drogowych Data publikacji 20.12.2023 Powrót Drukuj O czym, oprócz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, powinni pamiętać wszyscy kierujący, zwłaszcza teraz w okresie jesienno zimowym? O tym, że pieszy na przejściu nie powinien być dla nich nigdy zaskoczeniem! Dlatego też kierujących prosimy o dostosowanie prędkości do natężenia ruchu, pory dnia i panujących warunków atmosferycznych, a także rozważną jazdę oraz zwrócenie szczególnej uwagi w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pieszych natomiast prosimy o to aby przed wejściem na przejście upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, ale także aby byli czujni znajdując się już na przejściu, żeby nic nie rozpraszało ich uwagi!

Zielonogórscy policjanci po raz kolejny proszą o ostrożność na drogach: kierujących o dostosowanie prędkości do natężenia ruchu, pory dnia i panujących warunków atmosferycznych, a także rozważną jazdę i zwrócenie szczególnej uwagi w rejonach skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Natomiast pieszych prosimy o to, aby przed wejściem na przejście upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, ale także aby byli czujni znajdując się już na przejściu oraz o noszenie elementów odblaskowych, które zdecydowanie zwiększają ich widoczność na drodze.

Zdarza się niestety, że w miejscu gdzie przechodzień powinien czuć się bezpiecznie – na wyznaczonym przejściu dla pieszych – dochodzi do potrąceń. We wtorek (19 grudnia) na terenie Zielonej Góry doszło do dwóch wypadków drogowych z udziałem osób pieszych. Obydwa wydarzyły się na przejściach dla pieszych.

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności wypadków i sporządzili dokumentację z miejsc zdarzeń dla potrzeb sądu. Za spowodowanie wypadku drogowego kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

W związku z tym, że okres jesienno – zimowy to czas trudny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zielonogórscy policjanci zaplanowali działania aby poprawić bezpieczeństwo osób pieszych. Pierwsze kontrole w ramach tych działań już jutro (21 grudnia). Mundurowi zwrócą szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a w zwłaszcza:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych,

nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej lub osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku.

Policjanci zwrócą także uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych:

przebieganie przez jezdnię,

przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym są urządzenia zabezpieczające,

przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi,

wchodzenie na jezdnie bezpośrednio pod jadący pojazd,

niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że poruszą się oni po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku,

naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku- z pobocza,

naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi.

Bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas, a odpowiedzialne zachowanie pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji!

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.49 MB)