Wyjątkowa zbiórka dla podopiecznych oławskiego przytuliska

Data publikacji 20.12.2023

Czas świąt to okres, w którym pomaganie przychodzi z łatwością. Udowodnili to strzelińscy policjanci, którzy włączyli się aktywnie w zbiórkę karmy, koców i gryzaków dla podopiecznych z oławskiego przytuliska. Inicjatorem akcji była policjantka asp. Joanna Demska, która wraz z mężem, również policjantem, poza służbą prowadzi ośrodek szkoleniowy „Psie Wzgórze”. Na co dzień między innymi pracuje z psami, będącymi jeszcze do niedawna podopiecznymi schronisk. Wszystkich, którzy chcą pomóc czworonogom, zapraszamy do wspierania lokalnych fundacji i stowarzyszeń, które zajmują się zwierzakami. Bardzo często oprócz pomocy materialnej zwierzęta potrzebują po prostu obecności człowieka. To nic nie kosztuje, a sprawi, że zwierzęta będą szczęśliwe.