Policjanci z Lubina wraz ze strażakami pojawili się we wrocławskim „Przylądku Nadziei”

Data publikacji 20.12.2023

W miniony weekend, już po zmroku, w rejonie wrocławskich Krzyków widać było blask niebiesko-czerwonych świateł, a dobiegające do uszu mieszkańców dźwięki przypominały o zbliżających się Świętach. Pod „Przylądkiem Nadziei” strażacy z Polski już po raz siódmy przygotowali akcję pod hasłem „Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka”. I tym razem do akcji włączyli się lubińscy policjanci, a o oprawę muzyczną, w duchu zbliżających się Świąt, zadbali muzycy z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.