Blisko 500 zarzutów, podrobione dowody osobiste, 400 tys. zł strat i trzymiesięczny areszt Data publikacji 21.12.2023 Powrót Drukuj Postępowanie prowadzone przez policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku doprowadziło do ujawnienia przestępczego procederu, prowadzonego na ogromną skalę, polegającego na użyciu podrobionych dowodów osobistych w celu otwierania rachunków bankowych do zaciągania pożyczek gotówkowych oraz zakupów sprzętów elektronicznych. Organizator za popełnione przestępstwa decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące, grozi mu kara 8 lat pozbawienia wolności.

Intensywna praca policjantów z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, którą nadzorował prokurator z wydziału ds. wojskowych gdańskiej prokuratury okręgowej pozwoliła na ustalenie i zatrzymanie dwóch osób. Zatrzymany przez policjantów 41-letni organizator całego procederu polegającego na użyciu podrobionych dowodów osobistych w celu otwierania rachunków bankowych do zaciągania pożyczek gotówkowych oraz dokonywaniu zakupów sprzętów elektronicznych usłyszał 495 zarzutów z art. 286 par. 1 kk , 270 par. 1 kk, 190 a par. 2 kk oraz art. 62 par 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 32-latek działał w roli tzw. słupa i wobec niego prokurator zastosował dozór policyjny.

Policjanci, pracując nad tą sprawą przeanalizowali ogromną ilość danych od operatorów telekomunikacyjnych, oraz zawartość nośników informatycznych, przesłuchali wielu świadków oraz przeprowadzili inne czynności, których skutkiem było zatrzymanie, w ubiegłym tygodniu, na terenie powiatu kartuskiego, mężczyzn podczas popełniania kolejnego przestępstwa. Tego dnia odebrali od kuriera przesyłkę bankową z dokumentami o otwarciu rachunku na podstawie podrobionego dowodu osobistego.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy oraz ujawnione i zabezpieczone podczas przeszukań kilkadziesiąt telefonów, kilkanaście laptopów, drukarka do nadrukowywania dowodów osobistych, ponad 180 sfałszowanych dowodów osobistych z wklejonym wizerunkiem tej samej osoby, hologramów oraz pustych plastikowych kart do wyrabiania dowodów osobistych, setki kart sim różnych operatorów, karty bankomatowe na różne osoby, ale również zawarte umowy bankowe na kilkadziesiąt osób, czy puste kartony po wyłudzonych przesyłkach po sprzęcie elektronicznym, świadczą o olbrzymiej skali przestępczej działalności. Wartość wstępnie oszacowanych strat to 400 tysięcy złotych.