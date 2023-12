Policjanci z Biecza uratowali 64-latka Data publikacji 21.12.2023 Powrót Drukuj 16 grudnia br., funkcjonariusze Komisariatu Policji w Bieczu, w powiecie gorlickim, uratowali życie samotnie mieszkającego mężczyzny.

Policjanci z Komisariatu Policji w Bieczu w okresie zimowym kontrolują warunki bytowe, w jakich znajdują się osoby samotnie mieszkające. 16 grudnia br., około godziny 10.00 policjanci w jednej z miejscowości udali się do domu samotnie mieszkającego 64-letniego mężczyzny. Na miejscu okazało się, że osoba ta od kilku dni nie była w stanie wstać z łóżka o własnych siłach, co wiązało się z tym, że nie przyjmowała żadnych pokarmów. Mężczyzna był mocno wycieńczony i wyziębiony. Jak wyjaśnił policjantom, jakiś czas temu przewrócił się i od tego czasu miał problemy z chodzeniem. Kilka dni temu, jego stan się na tyle pogorszył, że nie mógł wstać z łóżka, aby przygotować sobie posiłek i ogrzać dom. Funkcjonariusze natychmiast wezwali do mężczyzny pogotowie ratunkowe, które przewiozło go do szpitala w Gorlicach. Jak się później okazało, uraz mężczyzny był na tyle poważny, że musiał on przejść niezbędną operację. Jednocześnie policjanci powiadomili Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu, celem objęcia wsparciem samotnej osoby.



Postawa policjantów jest przykładem właściwego zaangażowania w pełnioną służbę, ale i świadomości noszonego munduru. Hasło „Pomagamy i chronimy” to nie puste słowa, a odpowiedzialność i poświęcenie drugiemu człowiekowi.



( KWP w Krakowie / kp)