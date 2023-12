Betlejemskie światło pokoju zapłonęło u śląskich policjantów Data publikacji 21.12.2023 Powrót Drukuj Betlejemskie Światło Pokoju od wielu lat wyrusza w świat za pośrednictwem skautów. Wczoraj symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei dotarł do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Z rąk przedstawicieli harcerstwa, w imieniu śląskich policjantów i pracowników cywilnych, światełko odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. W tym roku przesłanie towarzyszące akcji, to hasło „Czyńmy pokój”.

Kolejny raz przedstawiciele harcerstwa dzielą się Betlejemskim Światłem Pokoju – symbolem świąt Bożego Narodzenia, które każdego roku zapalane jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Światło, za pośrednictwem skautów, przemierza tysiące kilometrów, by 24 grudnia zagościło na wigilijnym stole w wielu zakątkach świata, także w Polsce.



Wczoraj przedstawiciele harcerstwa dostarczyli światełko do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W imieniu śląskich policjantów i pracowników cywilnych, ten symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei, odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. Spotkanie było także okazją do rozmowy o współpracy pomiędzy stroną policyjną i harcerską. W lipcu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn oraz Komendant Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Marcin Różycki odnowili porozumienie o współpracy. Podczas spotkania w siedzibie śląskiej Policji, Komendanci podpisali dokument dotyczące współpracy w zakresie wspierania własnych przedsięwzięć profilaktycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych, ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym. Porozumienie przyczynia się również do promowania zawodu policjanta w środowisku harcerskim.



Idea Światła Pokoju zaczyna się w Betlejem, gdzie w Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie, która przez kraje i kontynenty obiega świat.



Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, że ZHP otrzymuje je od słowackich skautów. Przekazanie odbywa się naprzemiennie - raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej do naszych najbliższych sąsiadów, a także na północ – do Szwecji.