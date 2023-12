Koniec działalności fałszywych restauratorów Data publikacji 21.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem towaru od jednego z ogólnokrajowych hurtowych dostawców towaru dla branży gastronomicznej. Przestępcy, wykorzystując kilkadziesiąt spółek zarejestrowanych na podstawione osoby tzw. słupy, za pośrednictwem kredytów kupieckich zamawiali towar z odroczonym terminem płatności. W ten sposób wyłudzili towar o wartości około 250 tys. zł. Śledczy zatrzymali organizatorów procederu, którzy usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Grozi im do 15 lat więzienia.

Przestępczy proceder był prowadzony w latach 2020 - 2021 na terenie całego kraju. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że sprawcy wykorzystali kilkadziesiąt spółek zarejestrowanych lub nabytych uprzednio na podstawione osoby tzw. słupy. Wykorzystując dane zarejestrowanych spółek i osób ich reprezentujących, popełnili co najmniej 55 przestępstw oraz usiłowali dokonać kolejnych, wyłudzając towar o łącznej wartości około 250 000 złotych.



Schemat działania polegał na wprowadzaniu w błąd przedstawicieli handlowych pokrzywdzonej spółki, co do planowanego otwarcia lokalu gastronomicznego i potrzeb nawiązania współpracy z hurtownią w celu stałego zaopatrywania się w towar. Następnie po uzyskaniu statusu kontrahenta hurtowni składali wniosek o przyznanie i uruchomienie tzw. kredytu kupieckiego, na podstawie którego nabywali towar, za który nigdy nie mieli zamiaru zapłacić. Zrzucali tym samym odpowiedzialność i obowiązek zapłaty za zakupiony towar na wykorzystane w przestępczym procederze „słupy”.

Śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Policjanci m.in. zabezpieczyli i przeanalizowali zapis nagrań z kamer monitoringu, przeszukali miejsca zamieszkania osób związanych z przestępczym procederem, przeanalizowali obszerną dokumentację związaną z działalnością fikcyjnych spółek oraz przesłuchali szereg świadków.