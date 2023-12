Podziękowania dla lubartowskiego policjanta za pomoc w odzyskaniu pieniędzy

Data publikacji 21.12.2023

W wyniku pracy funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego z lubartowskiej komendy mieszkaniec powiatu odzyskał utracone ponad 111 tys. złotych. Do oszustwa doszło półtora roku temu. Sprawa dotyczyła wyłudzenia tej kwoty pieniędzy przy zakupie minikoparki. By wyrazić swoją wdzięczność, mieszkaniec powiatu lubartowskiego przesłał podziękowania do szefa lubartowskich policjantów.