Oszukana mieszkanka Zgorzelca straciła pół miliona złotych Data publikacji 21.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci ostrzegają przed inwestowaniem w rzekome akcje jednej ze spółek gazowniczych. Na reklamy zachęcające do inwestycji często można natknąć się na popularnych portalach społecznościowych. Niestety jedna z mieszkanek Zgorzelca skuszona wizją zysku zdecydowała się zainwestować. Wpłaciła jedynie 930 złotych, jednak przestępcy przejęli dostęp do jej rachunku bankowego i wypłacili z niego ponad pół miliona złotych.

Obietnica szybkiego zysku i udanej inwestycji skusiła mieszkankę Zgorzelca do zainwestowania swoich oszczędności. 73-letnia kobieta w mediach społecznościowych zobaczyła ogłoszenia zachęcające do zainwestowania w spółkę gazowniczą. Zyski oczywiście miały być pewne i wysokie. Na początku seniorka musiała wypełnić formularz zgłoszeniowy i poczekać na informacje od "konsultantki", która szczegółowo i spokojnie wyjaśniła cały proces przedsięwzięcia. Jednocześnie zapewniała rozmówczynię, że stanie się udziałowcem gazociągu, dzięki czemu będzie czerpać stałe i wysokie zyski.

Seniorka przelała na wskazany rachunek bankowy 930 złotych. Kilka dni później odezwał się następny „konsultant”, który namówił kobietę do zainstalowania programu, rzekomo mającego pomóc w posługiwaniu się kontem klienta. Linki do fałszywej aplikacji kobieta otrzymywała drogą mailową. Przestępca cały czas instruował rozmówczynię co ma robić i gdzie klikać. Niestety w rzeczywistości seniorka zainstalowała program umożliwiający oszustom zdalne sterowanie jej komputerem. W ten sposób przestępcy przelali z konta 73-latki ponad pół miliona złotych.

W jaki sposób można się chronić przed oszustwami inwestycyjnymi?

Jeśli chcesz zainwestować, a nie masz doświadczenia, poszukaj zaufanego doradcy finansowego, brokera lub maklera giełdowego, który pomoże Ci podjąć pierwsze kroki. Nie podejmuj swoich decyzji pochopnie.

Nie wierz reklamom, ogłoszeniom ani doradcom, którzy mówią o szybkim zysku bez ryzyka.

Jeśli otrzymasz od kogoś propozycje inwestycji, sprawdź, czy jest ona prawdziwa. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości – zgłoś sprawę do swojego banku lub na Policję.

Zweryfikuj firmę, inwestycję czy osobę, która namawia Cię do zainwestowania. Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i CSIRT KNF , gdzie można zapoznać się z listą stron firm i podmiotów, które są fałszywe.

Pamiętaj, aby nigdy nie podawać haseł, danych logowania, kodów BLIK i innych kodów autoryzacyjnych. Chroń także dane swojej karty płatniczej.

Nie instaluj oprogramowania nieznanego pochodzenia.

Nie instaluj oprogramowania nieznanego pochodzenia.