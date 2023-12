Oszukiwali na portalach sprzedażowych. Zostali zatrzymani przez CBZC Data publikacji 22.12.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału w Szczecinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie zatrzymali siedem osób podejrzewanych o dokonywanie oszustw przy wykorzystaniu portali społecznościowych i zakupowych.

Przestępczy proceder realizowany był wg kilku scenariuszy działania. Jednym z najczęściej występujących schematów przestępstwa była tzw. odwrócona transakcja na popularnych portalach sprzedażowych. Pokrzywdzony, wystawiając przedmiot na sprzedaż otrzymywał od oszustów wiadomość o zakupie przedmiotu. W treści wiadomości znajdował się link przekierowujący na podrobioną stronę internetową wyłudzającą dane logowania do bankowości elektronicznej. Za pośrednictwem tej strony sprawca otrzymywał dostęp do bankowości internetowej osoby pokrzywdzonej co pozwalało mu na swobodne dysponowanie przejętym rachunkiem bankowym.

Kolejnym wykorzystywanym wektorem ataku były kontakty telefoniczne z pokrzywdzonymi przez osoby podające się za pracowników banku, wskazując, iż osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do ich rachunku bankowego. Przestępcy informowali ofiary o konieczności zabezpieczenia środków zgromadzonych na ich rachunkach bankowych. Oferując pomoc przekonywali swoje ofiary do zainstalowania programów do zdalnej obsługi komputera w wyniku czego internetowi oszuści uzyskiwali dostęp do bankowości pokrzywdzonych i sami realizowali przelewy na swoje rachunki bądź przekonywali pokrzywdzonych, aby wpłacali pieniądze na specjalnie w tym celu utworzony „bezpieczny” rachunek banku za pośrednictwem płatności BLIK, finalnie zaś pieniądze trafiały na rachunki sprawców.

Znaczna część środków z tych oszustw była wpłacana na rachunki kryptowalutowe.

Straty poniesione przez pokrzywdzonych wyniosły ponad 300 tys. zł.

Skoordynowane działania operacyjno – śledcze funkcjonariuszy CBZC pozwoliły na ustalenie 7 osób podejrzewanych o oszustwa. Na polecenie prokuratora, dokonano ich zatrzymania, a następnie doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gdzie prokurator ogłosił im zarzuty, a następnie przeprowadził przesłuchania.

W wyniku przeszukań lokali mieszkalnych zatrzymanych osób zabezpieczono obszerny materiał dowodowy (między innymi elektroniczne nośniki danych), który obecnie podlega dalszej weryfikacji.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.



(CBZC)