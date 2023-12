Szlachetny gest dla podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego Data publikacji 22.12.2023 Powrót Drukuj Mariola Kostkiewicz - pracownik Wydziału dw. z Korupcją i kobieta o szlachetnym sercu, zorganizowała świąteczną zbiórkę. Słodycze i zabawki trafią do podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wielkopolskim. W akcję włączyli się pracownicy i policjanci Lubuskiej Policji oraz ich dzieci.

Pomoc i sprawianie radości innym stało się priorytetem dla zaangażowanych w świąteczną zbiórkę lubuskich policjantów, pracowników oraz ich dzieci. Dary zebrane podczas akcji charytatywnej trafiły bezpośrednio do serc tych, dla których nadchodzące święta mogą być trudnym okresem. Wspólne działanie pokazuje, że duch świątecznej solidarności przenika przez różne pokolenia, jednocząc społeczność lokalną w trosce o potrzebujących. Funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim nie tylko pełnią funkcję stróżów prawa i porządku, ale także aktywnie wspierają i integrują się z mieszkańcami powiatu. W okresie świątecznym, zbiórki charytatywne to działanie, które wypływa prosto z serca, aby nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Mariola Kostkiewicz – pracownik Lubuskiej Policji zorganizowała akcje do której, nie musiała nikogo namawiać. Policjanci, pracownicy oraz ich dzieci, bez chwili zastanowienia postanowili działać, aby w ten sposób przekazać ducha świąt i chwilę radości, tym którzy nie mogą lub nie mają możliwości sobie na to pozwolić.

sierżant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

