Przywłaszczył roboty kuchenne o wartości ponad 77 tysięcy złotych Data publikacji 22.12.2023 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przywłaszczenie 32 robotów kuchennych o wartości ponad 77 tysięcy złotych na szkodę jednej z sieci sklepów. Dodatkowo podczas czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy okazało się, że 40-latek posiadał przy sobie narkotyki, a także mógł kierować pojazdem pod wpływem substancji psychotropowych. Teraz jeleniogórzanin za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali 40-latka podejrzanego o przywłaszczenie mienia oraz o posiadanie narkotyków. Jak ustalili funkcjonariusze, do przestępstwa doszło w listopadzie bieżącego roku. 40-latek podczas rozwożenia wielofunkcyjnych robotów kuchennych, zamiast dostarczyć je do wskazanych sklepów, przepakowywał je do prywatnego pojazdu. Łącznie w ten sposób przywłaszczył 32 urządzenia o łącznej wartości ponad 77 tysięcy złotych.

Dodatkowo podczas czynności okazało się, że podejrzany mógł kierować swoim pojazdem pod wpływem środków odurzających, a w czasie zatrzymania posiadał przy sobie metamfetaminę oraz tabletki ecstasy. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi odzyskali robota kuchennego i nadal prowadzą działania ukierunkowane na odzyskanie reszty skradzionego mienia.