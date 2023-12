Wałbrzyski policjant uratował 4-letnie dziecko, które dostało ataku epilepsji Data publikacji 22.12.2023 Powrót Drukuj Policjant w każdych okolicznościach musi być gotowy do skutecznego niesienia pomocy. Mundurowy z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, słysząc wołającą o pomoc kobietę z dzieckiem na rękach, natychmiast pobiegł w jej kierunku. Jego opanowanie oraz wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy najprawdopodobniej uratowała życie dziecka. Wszystko to w myśl idei „pomagamy i chronimy”.

W sytuacji zagrożenia liczy się natychmiastowa reakcja, opanowanie i fachowa pomoc, dlatego policjanci już na etapie kursu podstawowego, a potem w trakcie kolejnych lat służby uczestniczą w doskonaleniach zawodowych z udzielania pierwszej pomocy. O tym, jak przydatna jest to wiedza i umiejętności z tego zakresu potwierdza sytuacja, której czoło stawił sierżant Rafał Bolek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Do zdarzenia doszło w minioną środę (20.12.2023) przed godziną 14:00 na ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu. Sierżant Rafał Bolek z wałbrzyskiej komendy, zmierzając na służbę, gdy wsiadał do samochodu usłyszał wołanie o pomoc. Zauważył kobietę, która trzymając małe dziecko na rękach biegła do pobliskiej apteki. Funkcjonariusz nie zawahał się ani sekundy. Wbiegł do placówki, gdzie zrozpaczona kobieta prosiła o pomoc. Okazało się, że 4-latek dostał ataku epilepsji. Chłopiec był siny i przestał oddychać. Policjant podjął natychmiastową akcję ratowania życia malucha. Zachowując zimną krew, zaczął udzielać dziecku pierwszej pomocy.

Na miejsce wezwano Pogotowie Ratunkowe. Policjant nieprzerwanie prowadził reanimację dziecka, dzięki czemu chłopiec zaczął oddychać. Chwilę później był już na rękach swojej mamy i razem zostali przewiezieni karetką do szpitala.