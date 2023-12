Święta Bożego Narodzenia – niech będą bezpieczne! Data publikacji 22.12.2023 Powrót Drukuj Dla milionów Polaków zbliżający się okres świąteczno – noworoczny jest czasem szczególnym, kojarzącym się z ciepłem rodzinnych spotkań i radosnych chwil spędzanych z bliskimi. Część z nas opuści swoje mieszkania i wybierze się w podróż do rodziny, część zaś spędzi ten piękny czas w domu. Aby cieszyć się świąteczną atmosferę i długo ją wspominać, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas licznych spotkań rodzinnych przy stole w miłej i podniosłej atmosferze. Niejednokrotnie, aby spotkać się z przyjaciółmi czy dawno niewidzianymi członkami rodziny, przemierzamy wiele kilometrów, podróżując w odległe zakątki kraju. Opuszczamy nasz dom lub mieszkanie, czyli miejsce, w którym gromadzimy dorobek naszego życia. Dlatego też, bez względu na to, czy idziemy do przyjaciół mieszkających kilka ulic dalej, czy jedziemy do rodziny kilkaset kilometrów, warto pamiętać o zasadach, które sprawią, że powrót ze świąt nie będzie dla nas niemiłą niespodzianką.

Mój dom - moją twierdzą, czyli jak zapewnić bezpieczeństwo naszej nieruchomości

Jeśli w Święta Bożego Narodzenia spędzamy poza domem, pamiętajmy, by odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Pomyślmy wcześniej o zabezpieczeniu swojego dobytku system alarmowym. Zadbajmy o oświetlenie posesji, aby odstraszyć potencjalnego włamywacza. Wychodząc z mieszkania, pamiętajmy, aby sprawdzić kurki z gazem, zakręcić wodę oraz dokładnie zamknąć wszystkie okna i drzwi.

Opuszczając mieszkanie nie zostawiajmy śladów wskazujących na nieobecność domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej, zasłoniętych okien w ciągu dnia. Poprośmy sąsiadów, aby zwracali uwagę na nasz dobytek i reagowali, gdy zauważą coś niepokojącego.

Nie zostawiajmy kluczy w umówionym miejscu, np. pod wycieraczką czy doniczką, a planując dłuższy wyjazd rozważmy zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych.

Miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z wyjazdu świątecznego, zamieśćmy dopiero po powrocie, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Zachowajmy w tym okresie czujność wobec obcych osób, które mogą w tym czasie odwiedzać mieszkańców, np. pod pozorem sprzedaży opłatków, czy też tradycyjnego kolędowania.

Wychodząc z domu, nie pozostawiajmy włączonych lampek choinkowych ani zapalonych świec, aby nie doszło do pożaru.

Wybierając się w podróż, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa.

Dobrze zaplanujmy świąteczny wyjazd. Odpowiednio wcześniej sprawdźmy stan techniczny naszego pojazdu, w tym opon. Zaplanujmy z wyprzedzeniem trasę jazdy, przejrzyjmy mapę, na wypadek, gdybyśmy mieli problem z nawigacją. Sprawdźmy przed wyjazdem warunki pogodowe, a także zaplanujmy przerwy na trasie, aby kierowca mógł odpocząć. Zapewnijmy sobie ciepły strój lub koc, zabierzmy termos z gorącym napojem, na wypadek niespodziewanej awarii pojazdu. Docierając na miejsce docelowe, nie pozostawiajmy wartościowych przedmiotów w pojeździe, szczególnie w miejscach widocznych.

W środkach komunikacji publicznej zachowujmy szczególną ostrożność. W takich miejscach zdarza się najwięcej kradzieży. Kieszonkowcy najczęściej wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie.

Podobnie, uważajmy na dworcach, przystankach autobusowych i halach odlotów samolotu, gdzie panuje tłok i jesteśmy szczególnie narażeni na kradzież. Dlatego trzymajmy swoje torebki lub plecaki z przodu, zamknięciem zwróconym do wewnątrz.

Pamiętajmy, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi nie tylko utratą naszego mienia, ale również może spowodować wszczęcie alarmu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Policjanci będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem

Podczas Świąt Bożego Narodzenia nad bezpieczeństwem czuwać będzie zwiększona liczba funkcjonariuszy. Jeżeli cokolwiek wyda się nam niepokojące, zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie ujawnienia kradzieży, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Takie przypadki należy zgłaszać znajdującym się w pobliżu policjantom bądź dzwoniąc pod numer 112. Policjanci będą sprawdzać każdy tego typu sygnał.

Spokojnych, zdrowych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia!