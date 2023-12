Nieodpowiedzialne zachowanie kierujących w oku policyjnego wideorejestratora Data publikacji 22.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci na terenie całego powiatu żagańskiego każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego. Prowadzą kontrole mające na celu sprawdzenie stanu trzeźwości kierującego, stanu technicznego pojazdów czy też uprawnień do kierowania. Przypominamy, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Apelujemy o ostrożność, rozwagę i pozbycie się brawury w tym szczególnym czasie wzmożonego ruchu, kiedy wyjedziemy na drogi, aby spotkać się z bliskimi przy świątecznym stole.

Policjanci każdego dnia podczas swojej służby dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Przed nami długi świąteczny weekend. Wielu z nas wyjedzie na drogi, aby udać się na spotkanie z bliskimi przy świątecznym stole. Najważniejsze jest, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu. Aby tak się stało, ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, wzajemna uprzejmość na drodze i brak brawury. Pamiętajmy, aby zadbać o sprawność pojazdów i nie wsiadać za kierownicę na „podwójnym gazie”. Niestety alkohol i nadmierna prędkość to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, które mogą nieść za sobą tragiczne konsekwencje.



Publikujemy nagranie z policyjnego wideorejestratora, które zarejestrowało nieodpowiedzialne zachowanie dwóch kierujących. Kierujący samochodem osobowym Opel nie zastosował się do znaku poziomego P-4 przekraczając linię podwójnie ciągłą, aby wyprzedzić poprzedzający go pojazd marki Audi, którego kierujący w tym momencie gwałtownie przyśpieszył, uniemożliwiając wykonanie manewru, co również jest wykroczeniem. Policjanci przerwali to nieodpowiedzialne zachowanie. Obaj to 47-letni mężczyźni. Zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi.

Apelujemy o ostrożność, rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych. Życzymy Bezpiecznych Świąt.

sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu