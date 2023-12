Policjanci z Lubina uratowali życie legniczaninowi, ewakuując mężczyznę z mieszkania w którym wybuchł pożar Data publikacji 22.12.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wydziału prewencji lubińskiej komendy, wykonując czynności służbowe w Legnicy, jako pierwsi zjawili się na miejscu pożaru, który wybuchł w jednym z budynków mieszkalnych przy ulicy Tarnopolskiej. Policjanci z narażeniem życia, wyprowadzili mężczyznę z płonącego mieszkania. Jak sam przyznał poszkodowany, przyczyną tej sytuacji była prawdopodobnie świeczka, którą senior strącił, a że miał problemy z samodzielnym chodzeniem, nie mógł opuścić mieszkania. Śledczy będą teraz dokładnie ustalać okoliczności tego zdarzenia.

W czwartek, 21 grudnia 2023 roku, funkcjonariusze wydziału prewencji lubińskiej komendy, jechali służbowo do Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Poruszając się ulicą Chojnowską, zauważyli kłęby dymu wydobywające się z okna domu wielorodzinnego przy przyległej ulicy Tarnopolskiej. Natychmiast powiadomili służby ratunkowe i przed ich przyjazdem natychmiast ruszyli z pomocą. Z czwartego piętra dochodziło wołanie o pomoc. Pomimo zagrożenia zdrowia i życia, jeden z policjantów wszedł do zadymionego i zajętego od ognia lokalu, powiadamiając mieszkańców o zagrożeniu i pilnej ewakuacji. Drugi z funkcjonariuszy za pomocą policyjnego mikrofonu informował mieszkańców o zagrożeniu. Na najwyższym piętrze, w mieszkaniu objętym ogniem, drugi funkcjonariusz zlokalizował mężczyznę, który siedział pod ścianą i nie mógł wstać. Senior został przez mundurowego natychmiast wyprowadzony na zewnątrz. Po chwili na miejsce dotarli strażacy i przystąpili do gaszenia pożaru. Z uwagi na duszności występujące u legniczanina, policjanci wspólnie ze strażakami podali mu tlen, monitorując jego czynności życiowe do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Z budynku, dzięki policjantom, ewakuowano około 20 osób.

Błyskawiczna reakcja stróżów prawa, spowodowała, że nie doszło do tragedii. Śledczy z Legnicy będą teraz ustalać przyczyny i okoliczności tego pożaru.