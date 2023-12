Pożar budynku wielorodzinnego w Zalesiu Golczowskim Data publikacji 27.12.2023 Powrót Drukuj Jako pierwsi na miejscu pożaru pojawili się policjanci z komisariatu w Kluczach. To oni wyznaczyli bezpieczną strefę dla mieszkańców. Z budynku ewakuowali dwóch mężczyzn i uratowali przed ogniem psa. W chwili pożaru w budynku znajdowało się 19 osób. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał.

Zgłoszenie otrzymano 25 grudnia 2023 roku około godziny 18.00. Z informacji wynikało, że doszło do pożaru wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Zalesiu Golczowskim. Nie wiadomo było jednak, czy w budynku przebywają jakieś osoby. Na miejsce natychmiast skierowano służby. Już w trakcie dojazdu na interwencję mundurowi zauważyli wydobywający się dym i ludzi wybiegających z budynku. Policjanci jako pierwsi wyznaczyli bezpieczną strefę dla mieszkańców, którzy w większości samodzielnie opuścili budynek. Ustalili szybko, że na pierwszym i na drugim piętrze znajduje się dwóch mężczyzn. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, pomimo dużego zadymienia i trudności w oddychaniu, policjanci weszli do środka i natychmiast wyprowadzili do wyznaczonej bezpiecznej strefy obu mężczyzn. Następnie wrócili do budynku, by sprawdzić, czy nie znajdują się w nim jeszcze jakieś osoby. W pewnej chwili policjanci usłyszeli szczekanie psa dochodzące z jednego z mieszkań. Policjanci wyważyli drzwi i po sprawdzeniu pomieszczeń wynieśli spłoszone zwierzę. Po chwili do działań włączyli się strażacy.