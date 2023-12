Dzielnicowy pomógł bezdomnemu znaleźć schronienie przed zimnem Data publikacji 27.12.2023 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Nowej Soli zainteresował się losem bezdomnego mężczyzny, który był wyziębiony i nie mógł sam dostać się do noclegowni. Policjant z dużym osobistym oddaniem zaangażował się w pomoc mężczyźnie, dzięki czemu zima już mu nie straszna.

Z uwagi na panującą porę roku nowosolscy dzielnicowi systematycznie kontrolują pustostany i miejsca, w których mogą przebywać osoby szukające schronienia. W zeszłym tygodniu podczas takiej służby funkcjonariusz Rewiru Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli patrolując swój rejon napotkał osobę bezdomną, której okazał zainteresowanie. Policjant dopytywał, dlaczego nie uda się do noclegowni, gdyż widać było, że jest wyziębiony. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i sporą odległość od noclegowni, mężczyzna sam nie był w stanie tam dotrzeć. Funkcjonariusz nie zastanawiając się ani chwili pomógł bezdomnemu. Aspirant Maciej Walendziak, zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie może go spotkać zwłaszcza teraz, w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatury stają się coraz niższe, wyciągnął do mężczyzny pomocną dłoń. Policjanci oferują pomoc każdej napotkanej osobie bezdomnej, jednak zdarza się, że albo nie chcą z niej skorzystać, albo po kilku dniach spędzonych w noclegowni wracają w miejsca, które w jesienno-zimowych warunkach zagrażają ich życiu.