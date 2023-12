Opolscy policjanci zachęcają do udziału w akcji “Karma zamiast fajerwerków” Data publikacji 27.12.2023 Powrót Drukuj Sylwester wielu osobom kojarzy się z szampańską zabawą oraz wystrzałami petard. Niestety, spektakularne pokazy sztucznych ogni odbywają się kosztem zwierząt, zwłaszcza tych domowych, które przeżywają ogromny stres. Mając na uwadze dobro czworonogów, opolscy policjanci zachęcają do udziału w akcji „Karma zamiast fajerwerków”. Inicjatywa polega na zrezygnowaniu z zakupu sylwestrowych petard na rzecz wsparcia potrzebujących, bezdomnych zwierząt. Razem z nami zadbaj o bezpieczeństwo czworonogów i spraw, by w sylwestrową noc mogły spać spokojnie.

Już za kilka dni Sylwester, który dla wielu z nas kojarzy się z wielogodzinną, szampańską zabawą oraz hukiem petard. Niestety, widok rozświetlonego, kolorowego nieba oraz spektakularne pokazy sztucznych ogni wywołują ogromny stres u zwierząt, zarówno tych hodowlanych, jak i domowych. Dźwięki gwałtownych wystrzałów, a także błysk fajerwerków i petard sprawiają, że przerażone zwierzęta często próbują uciec jak najdalej od miejsca wybuchu, by znaleźć bezpieczne schronienie. Następnie w wyniku stresu tracą orientację i błąkają się przez kilka kolejnych dni, próbując wrócić do swojego domu.

Opolskim policjantom nie jest obojętny los zwierząt, dlatego zachęcają do udziału w akcji „Karma zamiast fajerwerków”. Inicjatywa polega na zrezygnowaniu z zakupu sylwestrowych petard na rzecz wsparcia potrzebujących, bezdomnych zwierząt. Zakupioną karmę, a także koce czy legowiska można przekazać do dowolnego schroniska, a tym samym nieco polepszyć los skrzywdzonych zwierząt. Razem z nami zadbaj o bezpieczeństwo czworonogów i spraw, by w sylwestrową noc mogły spać spokojnie.

