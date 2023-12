Wyprzedził radiowóz, pędził alfą 130 km/h i jechał buspasem - 23-latek zatrzymany podczas świątecznego weekendu

Za nami długi świąteczny weekend. Od piątku do wtorku na drogach naszego powiatu nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Policjanci zatrzymali 3 kierujących w stanie nietrzeźwości. W trakcie świąt odbył się również zlot motoryzacyjny „Moto Pasterka”, w trakcie którego sprawdzaliśmy, czy uczestnicy nie naruszają przepisów ruchu drogowego. Policjanci w trackie tego zlotu zatrzymali 4 dowody rejestracyjne i 1 prawo jazdy za prędkość oraz ujawnili blisko 30 wykroczeń. Jeden z kierowców przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 80 km/h i to w warunkach recydywy. Został on ukarany bardzo wysokim mandatem i 16 punktami karnymi.