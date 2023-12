Interwencja domowa przerodziła się w pościg za uzbrojonym mężczyzną Data publikacji 27.12.2023 Powrót Drukuj Trzy zarzuty popełnienia przestępstw usłyszał 35-latek, który kilka dni temu mierzył do policjantów z wiatrówki. Do zdarzenia doszło w trakcie interwencji domowej. Za czynną napaść z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego mężczyzna odpowie za znęcanie się nad rodziną oraz przestępstwo narkotykowe.

W służbie policjantów niejednokrotnie dochodzi do sytuacji zagrażających ich życiu i zdrowiu. Nawet z pozoru zwykła interwencja może mieć niespodziewany przebieg.

Tak było w przypadku interwencji domowej zgłoszonej w piątek (22.12.2023) po godzinie 20.00. Policyjny patrol dzielnicowych pojechał do jednego z domów w gminie Górzno, gdzie miało dojść do awantury domowej wywołanej przez agresywnego i nietrzeźwego członka rodziny. Policjanci zastali zgłaszającego przed domem. Kiedy z nim rozmawiali, na zewnątrz wyszedł 35-letni sprawca awantury, który po zauważeniu policjantów wyjął przedmiot przypominający broń palną, przeładował i wymierzył w ich kierunku. Mężczyzna nie reagował na wezwania policjantów do odrzucenia broni i zaczął uciekać.

Interwencja domowa przerodziła się w pościg za uzbrojonym mężczyzną. Interweniowały dodatkowe patrole policyjne. 35-latek został zatrzymany. Okazało się, że napastnik celował do policjantów z krótkiej wiatrówki. W trakcie przeszukania pomieszczeń, które zajmował, w pudełku po papierosach policjanci znaleźli środki odurzające.

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że 35-latek od kilku miesięcy znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką i rodzeństwem, pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, w trakcie których wyzywał pokrzywdzonych, popychał, szarpał, niszczył wyposażenie domu i groził pozbawieniem życia.

Z obawy o bezpieczeństwo pokrzywdzonych policja i prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec 35-latka trzymiesięczny areszt. Za czynną napaść na policjantów, znęcanie nad rodziną i posiadanie środków odurzających grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.



(KWP zs. w Radomiu / kp)