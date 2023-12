Zastępca naczelnika krakowskiej „drogówki”, w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 28.12.2023 Powrót Drukuj Aspirant sztabowy Robert Witwicki, zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego KMP w Krakowie, czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierującego. 35-latek miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi kara do 2 lata pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od roku do 15 lat oraz kara finansowa nawet do 60 tysięcy złotych.

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie aspirant sztabowy Robert Witwicki, będąc w czasie wolnym od służby, na terenie jednej z miejscowości w powiecie krakowskim, zauważył samochód, którego kierujący swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie na drodze, jadąc „wężykiem” oraz wykonując niebezpieczne manewry. Mając podejrzenie, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu, funkcjonariusz zajechał mu drogę. Po otwarciu drzwi od strony kierowcy wyczuł silną woń alkoholu.

Kierujący, bełkotliwą mową próbował coś tłumaczyć. Policjant nie miał już wątpliwości, że mężczyzna prowadził pojazd, będąc pod wpływem alkoholu, dlatego wyłączył silnik i zabrał kluczyki ze stacyjki, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Niezwłocznie poinformował też dyżurnego, który na miejsce zadysponował umundurowany patrol policji. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem wykazało u 35-latka ponad 2 promile alkoholu.

Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy. 35-latek za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od roku do 15 lat oraz kara finansowa nawet do 60 tysięcy złotych.