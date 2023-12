Pokrzywdzone osoby oddawały oszustom swoje całe oszczędności Data publikacji 28.12.2023 Powrót Drukuj Pięć osób odpowie za oszustwa, polegające na wyłudzaniu od starszych osób pieniędzy metoda „na policjanta”. Policjanci Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji zatrzymali podejrzanych w momencie popełniania przestępstwa. Osoby w wieku 18 – 39 lat opowiedzą teraz za oszustwo. Na wniosek prokuratora nadzorującego sprawę sąd tymczasowo aresztował całą piątkę na 3 miesiące.

Czynności operacyjne, jakie wykonali policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępstw metodą „na policjanta/na wypadek” Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Stołecznej Policji, doprowadziły ich do zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia tego typu przestępstwa czterech mężczyzn i jednej kobiety.

Funkcjonariusze, mając wiedzę, że na terenie jednego z centrów handlowych w Warszawie pojawili się tzw. telefoniści, czyli osoby wykonujące telefony do pokrzywdzonych i przekonujące swoich niczego nieświadomych rozmówców, że bliska im osoba spowodowała wypadek, natychmiast udali się na miejsce i podjęli obserwację podejrzewanych osób.

Policjanci zauważyli na parkingu dwa zaparkowane obok siebie samochody. Wewnątrz mazdy siedziało dwóch mężczyzn, w BMW kobieta i mężczyzna. Policjanci ustalili, że około 18.00 udało im się dodzwonić do nieznanej osoby i przekonać ją, że bliska jej osoba spowodowała wypadek i potrzebne są pieniądze. Policjanci ustalili także, że do ich odbioru ma dojść przy ul. Kinowej. Tam też udała się policyjna załoga. Około 19.00 policjanci zauważyli pod jednym z bloków rozmawiającego przez telefon mężczyznę, który wszedł do jednej z klatek, a po chwili wyszedł z niej z reklamówką. Wtedy do akcji wkroczyli kryminalni, którzy zatrzymali 29-latka. Po przeszukaniu okazało się, że w reklamówce miał pieniądze, które chwilę wcześniej odebrał od oszukanej metodą „na wypadek” mieszkanki bloku.

W tym samym czasie grupa policjantów, która obserwowała osoby pod centrum handlowym również wkroczyła do akcji, zatrzymując wszystkie cztery osoby, które siedziały w samochodach. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy nich kilka telefonów, w tym tzw. telefony robocze z zagranicznymi kartami SIM, książki telefoniczne na nośnikach, zapiski z danymi pokrzywdzonej, jej numer telefonu, adres i kwotą pieniędzy, kolejną kartę z danymi kobiety, którą przestępcy tego samego dnia również usiłowali oszukać.

Zatrzymane osoby w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Praga Południe usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw. Decyzją sądu na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.



Wszystkie te osoby są typowane również do innych tego typu przestępstw, do jakich tylko w grudniu doszło w Warszawie. Poszkodowane w nich osoby, które uwierzyły oszustom straciły ponad 160 tysięcy złotych i biżuterię.

