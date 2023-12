Policjant i jego żona w czasie wolnym od służby odnaleźli zaginioną seniorkę Data publikacji 28.12.2023 Powrót Drukuj Policjant z wydziału kryminalnego, który na co dzień pełni służbę w zespole poszukiwań po raz kolejny pokazał, że policjantem jest się całą dobę. Mundurowy w czasie wolnym od służby oraz jego żona odnaleźli zaginioną 79-letnią seniorkę, która od ponad 10 godzin przebywała poza miejscem zamieszkania. Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ kobieta miała problemy z pamięcią, a także dolegliwości zdrowotne. Zaginioną odnaleziono 5,5 kilometra od swojego miejsca zamieszkania.

Wczoraj o godzinie 18:20 do dyżurnego jaworznickiej jednostki wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaginięcia kobiety w podeszłym wieku. Według zgłaszającego członka rodziny 79-letnia kobieta wyszła z mieszkania około godziny 9:00 i do chwili obecnej do niego nie powróciła ani nie dawała znaku życia. Zaniepokojony syn przekazał, że jego matka ma problemy z pamięcią i mogła stracić orientację w terenie. Kobieta z mieszkania wychodziła sporadycznie i opiekowała się nią rodzina, z uwagi na liczne schorzenia i konieczność regularnego przyjmowania leków. Z uwagi na powyższe przyjęto zawiadomienie o zaginięciu poziomu I. Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań i sprawdzania terenu miasta. Liczyła się każda sekunda. Sytuacja była bardzo poważna, gdyż mundurowi zdawali sobie sprawę z trudności, jakie mogła napotkać na swojej drodze seniorka. Niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura oscylująca w graniach 0 stopni Celsjusza), duże zalesienie terenu, zmrok oraz występowanie zbiorników wodnych na pobliskich terenach mogły stanowić dla niej śmiertelne zagrożenie.

Informacja o zaginięciu, jak również rysopis ze zdjęciem zaginionej został przekazany wszystkim mundurowym z zespołu poszukiwań jaworznickiej komendy.

Po kilku godzinach poszukiwań zaginioną zauważył czujny policjant z zespołu poszukiwań oraz jego żona, z którą w czasie wolnym od służby jechał drogą krajową nr 79 w kierunku Jaworzna. Dzięki światłom mijania, w pewnym momencie dostrzegli, że kobieta o podanym rysopisie idzie poboczem. Oboje od razu pomyśleli, że może to być zaginiona seniorka. W związku z tym zjechali z trasy i zaopiekowali się kobietą. Szybko potwierdziło się również, że jest to 79-letnia zaginiona. O odnalezieniu policjant natychmiast powiadomił dyżurnego.

Seniorka była już bardzo mocno wychłodzona i osłabiona przebytą drogą. Kobieta była zdezorientowana i nie potrafiła określić, dlaczego wyszła z domu oraz gdzie mieszka. Małżeństwo zaopiekowało się wyziębioną starszą panią i zaprowadziło ją do ciepłego samochodu, gdzie wspólnie oczekiwali na przyjazd policyjnego patrolu. Odnaleziona kobieta trafiła pod opiekę lekarzy, a następnie została przekazana najbliższej rodzinie.

Empatia oraz chęć pomocy innym, to cechy, jakimi wykazał się mundurowy z jaworznickiej komendy przy wsparciu swojej żony. Policjant po otrzymaniu komunikatu o zaginięciu poinformował małżonkę o alarmie i że będzie musiał jechać do pracy. Zaskakującym jest fakt, że żona policjanta na te słowa stwierdziła, że "być może w drodze powrotnej z Katowic odnajdą zaginioną, bo takie ma przeczucie". Intuicja jej nie myliła, a wkrótce nastąpił szczęśliwy finał tej historii. Postawa małżeństwa i ich zaangażowanie przyczyniły się do odnalezienia i uratowania kobiety.

Takie sytuacje pokazują, że służba policjanta, tak naprawdę nigdy się nie kończy i trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.



Apelujemy o zwracanie uwagi na przypadkowo napotkane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. W tej sytuacji może niepokoi to, że starsza kobieta o zmroku od kilku godzin spacerowała poboczem i nikt nie zwrócił uwagi ani nie zatrzymał się! Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących bądź błąkających się, a będących niestosownie ubranymi do pory zimowej. Apelujemy do wszystkich o zwracanie szczególnej uwagi na osoby starsze czy też chore, które niejednokrotnie swoim zachowaniem wzbudzają nasze podejrzenia, że mogą być zagubione. Od naszej wrażliwości i pomocy zależy czyjeś życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy odpowiednie służby.



(KWP w Katowice / kp)