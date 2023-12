Posiadał ponad 2 kilogramy kokainy Data publikacji 28.12.2023 Powrót Drukuj Nekielscy policjanci zatrzymali obywatela Estonii, który posiadał przy sobie różne narkotyki. W tej sprawie zostało wszczęte prokuratorskie śledztwo. Za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Posterunku Policji z Nekli 20 grudnia br. zostali skierowani na interwencje w Targowej Górce gdzie znajduje się Miejsce Obsługi Podróżujących. Zgłoszenie z godziny 20:00 było złożone przez kierowcę autokaru i dotyczyło jednego z pasażerów.

Z relacji zgłaszającego wynikało, że podróżujący do Rygi mężczyzna, zaczął się agresywnie zachowywać wobec pozostałych pasażerów. Z uwagi na stan 35-latka dość mocno odbiegający od standardowego, Nekielscy policjanci postanowili sprawdzić trzeźwość 35-latka.

Na wykorzystanym urządzeniu wyświetlił się wynik 0,00 mg/l. Jednak stan obywatela Estonii wskazywał, że coś musiało go zaburzyć, ponieważ nie mógł utrzymać równowagi oraz właściwie się wypowiedzieć.

W trakcie interwencji policjanci w jednej z kieszeni ujawnili u 35-latka woreczek foliowy z zawartością białego proszku, który prawdopodobnie mógł być przyczyną takiego zachowania. Idąc krok dalej, mundurowi sprawdzili bagaż obywatela Estonii, w którym znajdowało się łącznie ponad 2,3 kilograma różnych narkotyków.

Sprawa została objęta śledztwem, w ramach którego Prokurator postawił zarzut 35-latkowi posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci między innymi ponad 51 gramów metafedronu, ponad 42 gram amfetaminy, ponad 13 gramów ketaminy oraz ponad 2 kilogramów kokainy. Szacunkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to kwota ponad 550 tysięcy złotych.