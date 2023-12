Kłusownicy zatrzymani na gorącym uczynku, a ryby wróciły do jeziora. Skuteczne działanie Policji i Straży Rybackiej Data publikacji 28.12.2023 Powrót Drukuj Dwa lata pozbawienia wolności grozi 56-latkowi i jego o 9 lat młodszemu kompanowi, którzy zostali zatrzymani za kłusownictwo na jeziorze niedaleko Strzelec Krajeńskich. W zastawione przez nich sieci wpadły między innymi okonie, sandacze i szczupaki – w sumie kilkadziesiąt kilogramów ryb. Dzięki skutecznej interwencji strzeleckich kryminalnych kłusownicy także wpadli, lecz w ręce sprawiedliwości. Warty podkreślenia jest również fakt, że ryby wróciły żywe do jeziora.

Kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia policjanci ze Strzelec Krajeńskich dzięki pracy operacyjnej ustalili, że na jednym z jezior kłusownicy dokonują nielegalnego połowu ryb.

Uzyskane informacje pozwoliły na ujawnienie samochodu pozostawionego niedaleko jeziora, który miał należeć do kłusowników. Kiedy policjanci sprawdzili jezioro okazało się, że dwaj mężczyźni wciągają na ponton sieci pełne ryb. Były to między innymi okonie, sandacze i szczupaki – w sumie kilkadziesiąt kilogramów ryb, które dzięki interwencji kryminalnych zostały wypuszczone na wolność. Nie można tego powiedzieć o kłusownikach, którzy zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej izby zatrzymań. W zatrzymaniu mężczyzn kryminalnych wspierali pracownicy Społecznej Straży Rybackiej. Siatki, które zastawili kłusownicy i ponton zostały zabezpieczona przez policjantów. Następnego dnia 56 i 47-latek zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty dotyczący nielegalnego połowu ryb. Grozi im do dwóch lat pozbawienia wolności.

Powiat strzelecko-drezdenecki może pochwalić się, że na jego terenie znajduje się wiele jezior. Dlatego służby muszą być zawsze gotowe, aby egzekwować przepisy prawa i zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Najlepszym do tego sposobem jest współpraca pomiędzy służbami i instytucjami. Dzięki niej policjanci i kooperujący z nimi przedstawiciele pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uzyskują dodatkowe możliwości. Doskonałym przykładem takiej kooperacji są wspólne patrole policjantów ze Strzelec Krajeńskich i społecznej Straży Rybackiej. Funkcjonariusze, między innymi przy wykorzystaniu łodzi, patrolują jeziora i tereny przywodne. Wspólna służba ma na celu zapobieganie nielegalnemu połowowi i handlowi rybami. Mimo, że praca związana z przeciwdziałaniem temu nielegalnemu procederowi jest żmudna i wymagająca, to jednak dzięki wspólnym patrolom udało się zapobiec wielu przypadkom tak zwanego kłusownictwa rybnego na naszych jeziorach.