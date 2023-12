Bytomski dzielnicowy zasłużonym honorowym dawcą krwi Data publikacji 28.12.2023 Powrót Drukuj Dzielenie się krwią nic nie kosztuje, a każda kropla jest bezcenna, ponieważ ratuje to, co najcenniejsze-życie. Wie o tym bytomski dzielnicowy, który od kilku lat dzieli się z innymi swoją krwią. Policjant został uhonorowany Odznaką Zasłużonego Dawcy Krwi III stopnia.

Młodszy aspirant Karol Walosek od 10 lat służy w bytomskim garnizonie, a od 3 lat jest dzielnicowym w Komisariacie Policji IV w Bytomiu. Policjant każdego dnia podczas służby dba o bezpieczeństwo mieszkańców, a od kilku lat dodatkowo dzieli się tym, co bezcenne, oddając swoją krew. W tym czasie oddał już ponad 7 litrów tego drogocennego płynu. Za swoją działalność został uhonorowany Odznaką Zasłużonego Dawcy Krwi III stopnia.

Gratulujemy i zachęcamy innych do honorowego oddawania krwi.

Każdy z nas może pomóc innym, oddając krew. Aby zostać krwiodawcą, trzeba być zdrową osobą w wieku od 18 do 65 lat, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Wskazane jest wcześniejsze zjedzenie lekkiego posiłku, gdyż nie zaleca się oddawania krwi na czczo. Jeden dawca może oddać jednorazowo 450 ml. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, a mężczyźni 6 razy, jednak nie częściej, niż co 8 tygodni.