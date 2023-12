Zatrzymany sprawca śmiertelnego potrącenia w Piławkach Data publikacji 28.12.2023 Powrót Drukuj W wyniku podjętych działań operacyjnych ostródzcy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który 25 grudnia br. śmiertelnie potrącił pieszego. Teraz sprawca odpowie za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz nieudzieleniem pomocy ofierze wypadku.

W poniedziałek (25.12.2023 r.) po godzinie 20:00 oficer dyżurny ostródzkiej jednostki policji został powiadomiony o tym, że na wysokości miejscowości Piławki w gminie Miłomłyn na drodze serwisowej doszło do potrącenia mężczyzny. Na skutek odniesionych obrażeń 37-letni pieszy zmarł. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy ofierze wypadku. W wyniku wnikliwej analizy zabezpieczonych śladów z miejsca zdarzenia, policjanci wytypowali markę i kolor pojazdu, który mógł uczestniczyć w tym tragicznym zdarzeniu. Skuteczna praca policjantów oraz współpraca z mediami w środę (27.12.2023 r.) doprowadziła do zatrzymania 41-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu ostródzkiego.



Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty - nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. W sprawie złożył obszerne wyjaśnienia, które będą brane pod uwagę w toku prowadzonego śledztwa. Jak wyjaśnił w momencie zaistnienia zdarzenia był trzeźwy. Pojazd, którym się poruszał został zabezpieczony na policyjnym parkingu.



W czwartek (28.12.2023 r.) mężczyzna został doprowadzony do ostródzkiej Prokuratury celem wykonania czynności procesowych. Policjanci w sprawie wystąpili z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.



Sprawcy tego zdarzenia grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 20 lat.



( KWP w Olsztynie / kp)

Film Nagranie z doprowadzenia zatrzymanego Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z doprowadzenia zatrzymanego (format mp4 - rozmiar 23.8 MB)