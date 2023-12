Pożegnanie ze sztandarem CBŚP nadinsp. Pawła Półtorzyckiego oraz przekazanie obowiązków Komendanta CBŚP insp. Mariuszowi Kudeli Data publikacji 28.12.2023 Powrót Drukuj Niezwykle podniosła atmosfera towarzyszyła uroczystości pożegnania nadinsp. Pawła Półtorzyckiego z Centralnym Biurem Śledczym Policji i powierzenia obowiązków Komendanta CBŚP insp. Mariuszowi Kudeli. Uroczysta zbiórka nastąpiła w obecności p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, który przekazał wiele ciepłych słów na temat generała Pawła Półtorzyckiego, mówiąc m.in., że „(...) dziś polska Policja stoi przed dużymi wyzwaniami i takie osoby jak Pan generał Paweł Półtorzycki są niezbędne do tego, żeby nadawać pewien ton, w jaki sposób zmieniamy polską Policję". W ceremonii pożegnania nadinsp. Pawła Półtorzyckiego ze sztandarem uczestniczyła kadra kierownicza CBŚP.

Dzisiejszy dzień wszystkim policjantom i pracownikom Centralnego Biura Śledczego Policji na długo pozostanie w pamięci. To właśnie dziś oficjalnie pożegnaliśmy dotychczasowego Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinspektora Pawła Półtorzyckiego, który zdecydował się podjąć nowe wyzwania. Nadinspektor Paweł Półtorzycki służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku, a z Biurem związany był od 15 kwietnia 2000 roku, czyli od początku powstania tej komórki organizacyjnej KGP. Przez blisko 24 lata służby w Biurze przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej zdobywając ogromne doświadczenie, aby w 2016 roku zostać powołanym na stanowisko Zastępcy Komendanta CBŚP.

Od lutego 2019 roku nadinspektor Paweł Półtorzycki zarządzał Centralnym Biurem Śledczym Policji. Za czasów tego komendanta, CBŚP odnosiło spektakularne sukcesy, co było niewątpliwie także efektem skupienia się policjantów na wyjaśnianiu najpoważniejszych śledztw i zatrzymywaniu najgroźniejszych przestępców. Dzięki, między innymi zaangażowaniu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego Centralne Biuro Śledcze Policji rozwinęło na tak wysokim poziomie współpracę na arenie międzynarodowej, w szczególności w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, co skutkowało rekordowymi przejęciami narkotyków w Polsce i poza jej granicami. Sposób zarządzania generała Pawła Półtorzyckiego doprowadził do tego, że CBŚP jest równorzędnym partnerem dla służb i instytucji zagranicznych, a niektórym przedsięwzięciom nawet przewodzi, co niewątpliwie jest efektem ogromnego zaufania do CBŚP.

Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości nadkom Przemysława Ideca oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas ceremonii nadinspektor Paweł Półtorzycki pożegnał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek p.o. Komendantowi Głównemu Policji o zdaniu obowiązków służbowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

P.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń podziękował generałowi za profesjonalizm i realizowanie zadań na bardzo wysokim poziomie, podkreślając że generał Paweł Półtorzycki cieszy się bardzo dużą estymą wśród policjantów Biura, gdzie spędził blisko 24 lata. Inspektor Marek Boroń dodał, że „dziś polska Policja stoi przed dużymi wyzwaniami i takie osoby jak Pan generał Półtorzycki są niezbędne do tego, żeby nadawać pewien ton, w jaki sposób zmieniamy polską Policję ... pracował Pan i realizował sprawy o dużej wadze gatunkowej, przestępczość zorganizowana nie jest Panu obca ... przygotowanie do nowych zadań ma Pan wzorowe”.

Nadinspektor Paweł Półtorzycki przemowę rozpoczął od słów „W Biurze służyłem blisko 24 lata, to bardzo długo...”. Następnie skierował słowa podziękowania do swoich zastępców mówiąc: „dziękuję Wam, bo bez Was tego co udało nam się zrobić na pewno by nie było”, następnie podziękował zgromadzonej kadrze kierowniczej, mówiąc: „dziękuję za to jacy byliście, jacy jesteście i jacy długo jeszcze będziecie, że nas wspieraliście w każdym naszym niezwykle trudnym zadaniu, zawsze mogliśmy na Was liczyć i to dzięki Wam to Biuro podąża w takim kierunku i osiąga tak fantastyczne wyniki, jak teraz. Dziękuję”.

Następnie głos zabrał inspektor Mariusz Kudela, któremu p.o. Komendant Główny Policji powierzył obowiązki Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Inspektor Mariusz Kudela podziękował przełożonemu za ogromne wyróżnienie i zaszczyt, któremu postara się sprostać.

Oficjalną część uroczystości zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu zbiórki.

Przed nadinsp. Pawłem Półtorzyckim stoją kolejne wyzwania. Pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń powierzy mu kierowanie garnizonem dolnośląskim, który jest trudny i wymagający, ale to właśnie nadinsp. Paweł Półtorzycki, w ocenie insp. Marka Boronia, daje gwarancję kierowania tą jednostką na wysokim poziomie. Jest to wyraz zaufania i pozytywnej oceny pełnionych dotychczas obowiązków szefa CBŚP.

CBŚP / mk