Policjant z Chojny uratował życie starszego mężczyzny

„Nawet z narażeniem życia…" - to słowa roty ślubowania, które wypowiada każdy wstępując w policyjne szeregi. Czyn policjanta z Chojny pokazał, że nie są to tylko słowa.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Chojnie otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na terenie miasta. Natychmiast na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy po przyjeździe ustalili, że wewnątrz mieszkania znajduje się starszy mężczyzna, a ze względu na jego stan zdrowia nie jest on w stanie wydostać się o własnych siłach.

Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Chojnie podkomisarz Marcin Pomiećko widząc kłęby gęstego, gryzącego dymu, który wydobywał się z mieszkania, bez chwili zawahania, z zarażeniem życia, podjął decyzję o wejściu do płonącego budynku. Widoczność wewnątrz była znacząco ograniczona, a starszy mężczyzna nie odpowiadał na próby nawiązania z nim kontaktu. Podkomisarz Pomiećko zmuszony był wyważyć jedne z drzwi, by dokładnie sprawdzić wszystkie pomieszczenia. Po chwili w kuchni na podłodze zauważył leżącego 74-latka. Policjant natychmiast przystąpił do ewakuacji, wynosząc mężczyznę z budynku, a następnie przekazując go zespołowi ratownictwa medycznego. W związku z trudnościami z oddychaniem, gdyż doszło do poparzenia dróg oddechowych, na miejsce wezwana została załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która przetransportowała poszkodowanego do szpitala.

(KWP w Szczecinie)