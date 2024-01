Sprawdź swoją trzeźwość zanim wsiądziesz za kierownicę! Data publikacji 31.12.2023 Powrót Drukuj Wydawałoby się, że nawet niewielką ilość wypitego dzień wcześniej alkoholu nasz organizm „strawi” przez noc. Uczucie trzeźwości może być jednak złudne, a konsekwencje kierowania pojazdem mechanicznym po alkoholu tragiczne w skutkach. Zanim popełnisz ten błąd, sprawdź, czy na pewno jesteś w stanie umożliwiającym prowadzenie pojazdów. Wystarczy przyjść do najbliższej komendy Policji i wykonać bezpłatne badanie.

Policjanci przypominają, że w punktach obsługi interesantów wielu jednostek Policji znajdują się alkomaty, dzięki którym bez pomocy funkcjonariuszy, można zbadać swoją trzeźwość. Są to urządzenia dostępne przez całą dobę i pozwalają na samodzielne sprawdzenie trzeźwości.



Obsługa alkotestu jest prosta, w wielu miejscach urządzenie nie wymaga konieczności używania ustników. Już po chwili od wdmuchnięcia powietrza w odpowiednie miejsce na wyświetlaczu pojawi się dokładny wynik badania.



Policjanci zachęcają do korzystania z tego urządzenia, aby odpowiednio wcześniej - zanim wsiądziemy za kierownicę sprawdzić, czy w naszym organizmie nie ma alkoholu. Pamiętajmy, że często kolejnego dnia po spożywaniu alkoholu w naszym organizmie może znajdować się niedozwolona jego ilość.



Jeśli urządzenia mierzące trzeźwość w niektórych jednostkach nie jest dostępne, wówczas dyżurujący tam funkcjonariusze mogą pomóc. Przypominamy, że jeśli alkomat podczas badania wykaże wynik od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu w organizmie, wówczas kierowca prowadzący samochód znajduje się „w stanie po użyciu alkoholu” i dopuszcza się wykroczenia określonego w art. 87§1 KW. Jeśli natomiast alkomat wykaże wynik wyższy niż 0,5‰ alkoholu w organizmie, to stan kierowcy określany jest jako „nietrzeźwy”, a kierowca, który kieruje pojazdem z takim stężeniem alkoholu dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 178a§1 KK – grozi wówczas kara do 2 lat.

(KWP we Wrocławiu)