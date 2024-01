Policjant po służbie przerwał rajd nietrzeźwego kierowcy. 19-latek był też pod wpływem środków odurzających Data publikacji 02.01.2024 Powrót Drukuj Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie asp. sztab. Piotr Kordaszewski, w sylwestrowy poranek wykazał się właściwą reakcją oraz profesjonalnym działaniem. Wracając do domu po zakończonej służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który był też pod wpływem środków odurzających . Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami a samochód, którym jechał nie miał ważnych badań technicznych.

Policjantem jest się przez cały czas, nie tylko podczas pełnienia służby. Przede wszystkim nie jest to tylko zawód, ale charakter i przekonania, które ukierunkują nas do działań. Właśnie taką postawą wykazał się asp. sztab. Piotr Kordaszewski Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Po zakończonej nocnej służbie uwagę funkcjonariusza przykuł jadący przed nim pojazd. Kierujący tym samochodem miał kłopoty z zachowaniem prostego toru jazdy. To wzbudziło podejrzenie u policjanta, który postanowił przyśpieszyć. Zajechał mu drogę i uniemożliwił dalszą jazdę.

Asp. sztab. Piotr Kordaszewski nie wahając się ani chwili natychmiast podbiegł do kierującego od którego wyczuł silną woń alkoholu. Widząc stan, który wyraźnie wskazywał na to, że mężczyzna jest nietrzeźwy, funkcjonariusz wylegitymował się mężczyźnie, oraz wezwał na miejsce patrol policji. Odpowiednia reakcja policjanta drogówki uniemożliwiła oddalenie się z miejsca nieodpowiedzialnego kierowcy.

Podczas badania trzeźwości okazało się, że mężczyzna ma w swoim organizmie ponad promil alkoholu ale to nie wszystko co miał na sumieniu. 19 latek był też pod wpływem środków odurzających. Nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami a Seat, którym jechał nie miał ważnych badań technicznych.

Pomimo licznych apeli oraz wielu tragicznych zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierujących lub będących pod wpływem środków odurzających, nadal spotykamy się z brakiem odpowiedzialności, wyobraźni i zdrowego rozsądku na drodze. Reagujmy kiedy mamy informację o nietrzeźwym kierującym dzwoniąc na numer alarmowy 112. Nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie zarówno dla nas, jak i naszych bliskich.

Dzięki odpowiedniej postawie funkcjonariusza ten nieodpowiedzialny młody kierujący został wyeliminowany z ruchu. Jest to kolejny dobry przykład kiedy szczecińscy policjanci sumiennie wypełniają rotę ślubowania, pokazując, że policjantem jest się przez całą dobę.