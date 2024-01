Policjanci przyszli z pomocą Data publikacji 02.01.2024 Powrót Drukuj Hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa. Potwierdzili to policjanci z sokólskiej patrolówki, którzy w porę zareagowali i pomogli mieszkańcom gminy. Mundurowi, sprawdzając osoby, które mogą potrzebować pomocy, usłyszeli od 49-latki i jej 69-letniego partnera, że nie mają co jeść. Funkcjonariusze kupili parze jedzenie.

Pomagamy i chronimy – to nie tylko motto policjantów, ale także realne działania. Tym razem udowodnili to policjanci z sokólskiej patrolówki, którzy kupili jedzenie potrzebującym. Mundurowi, sprawdzając osoby, które mogą potrzebować pomocy, odwiedzili mieszkańców gminy Sokółka. Okazało się, że 49-latka i jej 69-letni partner byli głodni, bo drugi dzień nic nie jedli, a w domu jedzenie się skończyło. Mundurowi słysząc to, pojechali do sklepu. Tam kupili potrzebującym podstawowe produkty spożywcze. Dodatkowo o całej sytuacji opowiedzieli sprzedawcy, który również podarował jedzenie. Dzięki reakcji funkcjonariuszy i pomocy sprzedawcy mieszkańcy gminy mają teraz jedzenie na najbliższe kilka dni.



Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza w okresie zimowym, mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, aby uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie. Warto przy tym skorzystać również z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zakładki "osoba bezdomna wymagająca pomocy". Każde zgłoszenie sprawdzimy.