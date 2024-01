Sprawca napadu rabunkowego zatrzymany Data publikacji 02.01.2024 Powrót Drukuj 19 maja ubiegłego roku w Małogoszczu doszło do napadu rabunkowego na właściciela miejscowego kantoru przez trzech zamaskowanych mężczyzn. Kryminalni ustalili personalia jednego ze sprawców, wobec którego został skierowany akt oskarżenia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Za tego typu przestępstwo ustawodawca przewidział kare od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

19 maja ubiegłego roku dyżurny jędrzejowskiej komendy został zaalarmowany o napadzie rabunkowym w Małogoszczu. Jak się wówczas okazało, trzech zamaskowanych mężczyzn napadło na właściciela miejscowego kantoru przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Do ataku doszło nieopodal wejścia do placówki, a łupem rabusi padła znaczna suma pieniędzy. Od momentu napadu jędrzejowscy kryminalni szczegółowo sprawdzali wszystkie zdobyte informacje oraz drobiazgowo analizowali zabezpieczone monitoringi. Prowadzili również intensywne czynności operacyjne, mające na celu ustalenie personaliów osób stojących za rozbojem. Ich wytrwała praca oraz wsparcie przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach doprowadziło do ustalenia jednego ze sprawców. Jesienią na terenie sąsiedniego województwa kryminalni zatrzymali 27-letniego mieszkańca mazowsza.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut rozboju, a sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Finalnie Prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec mężczyzny. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Kryminalni nadal pracują nad opisaną sprawą, która określana jest jako rozwojowa. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.