Policjanci z drogówki pilotowali samochód z chorym mężczyzną Data publikacji 03.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej drogówki pilotowali samochód 27-letniej mieszkanki Oświęcimia, która do szpitala wiozła swojego partnera potrzebującego pilnej pomocy medycznej.

W sylwestrowe popołudnie policjanci pilnowali bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Oświęcimia. O godzinie 17.00, na ulicy Konarskiego obok radiowozu zatrzymał się samochód marki Volkswagen, którego kierująca przekazała, że potrzebuje jak najszybciej dotrzeć do szpitala, ponieważ jej 32-letni partner potrzebuje pilnej pomocy medycznej, z uwagi na problemy z sercem.



Policjanci natychmiast powiadomili dyżurnego, po czym włączając sygnały uprzywilejowania rozpoczęli pilotaż do oświęcimskiego SOR -u. Do pilotażu dołączył drugi patrol, który jechał za volkswagenem. W międzyczasie dyżurny oświęcimskiej komendy Policji skontaktował się z ratownikami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którym przekazał informację na temat zdarzenia.



Po przyjeździe na szpitalny parking mundurowi pomogli mężczyźnie dotrzeć do poczekalni SOR, gdzie już czekał na niego lekarz.



( KWP w Krakowie / kp)