Odpowiedzą za porzucenie 21 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów Data publikacji 03.01.2024 Powrót Drukuj Kolejne 5 osób usłyszało prokuratorskie zarzuty w śledztwie dotyczącym mafii śmieciowej. To kolejna realizacja w wielowątkowym śledztwie, które od 2018 roku prowadzą policjanci z Częstochowy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a nadzoruje Prokuratura Regionalna w Katowicach. Dotychczas obejmuje ono 70 osób podejrzanych i 40 miejsc porzucenia odpadów. Śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości prawie 4 mln złotych.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie od 5 lat prowadzą wielowątkowe śledztwo, dotyczące działalności mafii śmieciowej. Efektem pracy śledczych jest przedstawienie prokuratorskich zarzutów kolejnym 5 osobom. Wszystkim grozi do 15 lat więzienia.



18 grudnia 2023 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach przedstawiono zarzuty i przesłuchano kolejnych 5 osób biorących udział w zorganizowanych grupach przestępczych, kierowanych przez Jacka B. i Radosława W. Dwie działające obok siebie grupy przestępcze, miały na celu popełnianie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, ochronie środowiska, mieniu oraz przeciwko wiarygodności dokumentów. Podejrzanym zarzucono działalność, polegającą na ułatwianiu pozostałym członkom grupy porzucenia ponad 21 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych. Są to odpady pochodzące z przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego, motoryzacyjnego oraz z produkcji materiałów wybuchowych, w tym odpadów kwasów trawiących oraz odpadów tzw. żółtych

i czerwonych wód. Proceder polegał na wystawianiu nierzetelnych kart przekazania opadów, w których potwierdzano fikcyjne przyjęcie tych odpadów na stan magazynowy podmiotów gospodarczych nieprowadzących w tym czasie rzeczywistej działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.



Zatrzymania podejrzanych były realizowane przez policjantów ze specjalnej grupy dochodzeniowo-śledczej z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz w określonym zakresie przez Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wobec 3 osób sąd zastosował 3-miesięczny areszt, o co wnioskowała prokuratura, a względem 2 pozostałych zastosowane zostały środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.



Są to już kolejne zatrzymania w wielopodmiotowym i wielowątkowym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Aktualnie występuje w nim ponad 70 osób podejrzanych, a przedmiotem badania postępowania jest blisko 40 miejsc porzucenia niebezpiecznych opadów. Śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości prawie 4 mln złotych.



( KWP w Katowicach / kp)

